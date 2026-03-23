Дмитрий Маликов отметил успехи ИИ в написании музыки
Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов, выступая на концерте «Звезды Дорожного радио», высказался об искусственном интеллекте. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам артиста, ИИ уже способен создавать достаточно качественные музыкальные произведения.
«Не знаю, заменит ли он реальных исполнителей, но он очень совершенствуется, семимильными шагами идет вперед и сочиняет неплохие вещи», — отметил Маликов.
Он также признался, в вопросах здоровья доверяет искусственному интеллекту больше, чем блогерам, поскольку ИИ дает действительно полезные и обоснованные советы.