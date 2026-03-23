Дмитрий Маликов отметил успехи ИИ в написании музыки

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов, выступая на концерте «Звезды Дорожного радио», высказался об искусственном интеллекте. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам артиста, ИИ уже способен создавать достаточно качественные музыкальные произведения.

«Не знаю, заменит ли он реальных исполнителей, но он очень совершенствуется, семимильными шагами идет вперед и сочиняет неплохие вещи», — отметил Маликов.

Он также признался, в вопросах здоровья доверяет искусственному интеллекту больше, чем блогерам, поскольку ИИ дает действительно полезные и обоснованные советы.