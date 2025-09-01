Дмитрий Губерниев признался, что в школе его прозвали «губошлеп»

Даже взрослые, окончившие школу много лет назад, вспоминают День знаний с теплотой, ведь школьные годы навсегда остаются ярким периодом жизни. Life.ru обратился к спортивному комментатору Дмитрию Губерниев с просьбой рассказать о школьном прозвище.

Как пояснил обозреватель, одноклассники его дразнили «Губошлеп — губами шлеп-шлеп», что обижало юношу.

«Но потом ко мне подошла девочка из восьмого класса — роскошная Анжела. Она сказала: „Не слушай ты этих бестолочей, наступит время — и все они захотят прильнуть к твоим классным губам“», — признался Губерниев.

По словам комментатора, эта ситуация вселила в него уверенность, благодаря которой он продолжил нести звание «губошлепа всея Руси».