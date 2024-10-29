Дирижер Башмет добился выселения лишних жильцов из своей квартиры

Тверской суд Москвы постановил выписать из квартиры Юрия Башмета бывшего собственника и пятерых жильцов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

«Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков», — заявил судья.

Музыкант купил квартиру в 2008 году, по условиям договора жилье продавалось свободным от других лиц. Несмотря на это, в квартире оказался зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Все 16 лет Башмет оплачивал коммуналку за себя и других жильцов.

Ранее в центре Москвы арестовали два нежилых помещения в особняке, расположенном в Чистом переулке.