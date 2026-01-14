Депутат Драпеко поделилась воспоминаниями об Игоре Золотовицком

Заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась своими воспоминаниями об Игоре Золотовицком.

Она отметила, что покойный был замечательным ректором МХАТа.

«Он был добрым, большим, ласковым, приятным в общении. Вот знаете, есть люди, с которыми хочется общаться», — сказала Драпеко.

Зампредседателя также подчеркнула, что Игоря Золотовицкого любили и студенты, и преподаватели во МХАТе.

«Его узнают в лицо как артиста простые люди. И это говорит о том, что он запомнился», — заключила она.