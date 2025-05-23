Дайнеко призналась, что отдых с мужем хотела бы провести в Белоруссии или в Сочи

Певица Виктория Дайнеко связала себя узами брака с предпринимателем Беркели Овезовым в апреле. Теперь она вместе с мужем задумывается о том, куда отправиться в свадебное путешествие. Исполнительница признает, что ее график плотно расписан, но все же она рассчитывает найти окошко для отдыха в летний период, написали «7Дней».
Пока что артистка не может выбрать место для поездки из-за большого количества интересных направлений в ее списке. при этом Дайнеко не отрицает, что может поехать в Республику Беларусь либо в Сочи.
«Я хочу в санаторий в Белоруссию поехать. А еще я очень хочу съездить в Сочи, а еще хочу съездить в Карелию. Нужно как-то все совместить», — рассказала она.
Певица отметила, что ей не совсем близок отдых в палатках, а вот отдых на природе с комфортом она любит.
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