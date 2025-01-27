Бывший адвокат Ефремова Алешкин: актер имеет высокие шансы на УДО

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что у артиста есть хорошие перспективы на условно-досрочное освобождение. Его слова опубликовал News.ru .

Алешкин посоветовал своему бывшему клиенту не бояться ошибок и отказов. Самое страшное в данной ситуации — бездействие, считает адвокат.

«Надо подбодрить Михаила Олеговича, чтобы он набрался сил, посмотрел правосудию еще раз в глаза и, несмотря на любое решение суда, пытался выйти и вернуться к детям, к творчеству», — заявил Алешкин.

Он также назвал Ефремова одаренным актером и пожелал ему скорейшего выхода на свободу. Эксперт выразил готовность помочь звезде в вопросе досрочного освобождения.