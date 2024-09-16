Боксер Цзю рассказал, что был готов умереть при каждом выходе на ринг

Российский боксер Константин Цзю поделился историей своей карьеры с участниками TNF 2024, отметив три ключевых шага к достижению успеха. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Легендарный спортсмен подчеркнул, что никогда не опоздывал на тренировки, а его отличительной чертой стало умение выполнять больше, чем окружающие. Боксер выделил три принципа для успеха: установка реальной цели, формирование бизнес-плана и отсутствие оправданий или поиска виноватых.

«Выходя на ринг, ты был готов умереть на нем. Однажды между 11-м и 12-м раундом тренер спросил меня, готов ли я дальше продолжать бой. Я не смог ответить, это означало, что я не готов умирать на ринге», — вспомнил спортсмен.

Он отдал должное своим родителям и тренеру за их важный вклад в его развитие. Также стоит отметить, что сыновья Цзю вдохновились достижениями своего отца и тоже выбрали путь профессионального бокса.