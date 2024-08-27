Блогер Васильев: алгоритм Telegram создал оставшийся в России Николай Дуров

Именно старший брат основателя Telegram Павла Дурова Николай, оставшийся в России, создал особую систему шифрования информации для мессенджера. Об этом напомнил блогер Стас Васильев в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, в истории приложения Павел — отличный пиарщик и медийщик, Николай — гениальный программист.

«Николай Дуров после создания великолепного телеграмовского алгоритма шифрования остается жить в России и сейчас занимается исследованиями в области, которую я даже произнести не смогу», — отметил Васильев.

Он также добавил, что Николай, который все время находился в стороне, разработал базу. Николай Дуров — это Россия, заявил блогер.

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