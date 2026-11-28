Лиза Моряк обиделась на резкую шутку Лопыревой с нейровидео

Модель Виктория Лопырева ответила на шутку актрисы Лизы Моряк ироничным видео, созданным нейросетью. Моряк сочла, что оппонентка перешла черту, на ситуацию обратил внимание «Сплетник» .

Инициатором конфликта при этом можно считать Моряк. Лопырева оказалась рядом с ее мужем, Сариком Андреасяном, и перебросилась с ним несколькими словами.

Лиза Моряк после этого выложила видео, где передразнивала модель и косвенно винила ее во флирте с женатым мужчиной.

В ответ Лопырева записала уже собственное видео. Она использовала нейросеть. В ролике худого мужчину восточной внешности обнимает крупная девушка. Тот пытается вырваться.

Моряк сочла, что оппонентка намекнула на ее внешность. Недавно жена Адреасяна стала матерью. Актриса допустила, что теперь речь идет уже не о шутке, а о буллинге.

«Здесь меня конкретно выставляют намеками, транслируют картинку, где еще из супруга сделали декорацию», — объяснила Лиза Моряк.

Как развивался конфликт между Лопыревой и Моряк, читайте в материале 360.ru.