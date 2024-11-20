Автор главной песни к фильмам о Джеймсе Бонде Вик Флик умер в возрасте 87 лет

Журналисты газеты The Guardian сообщили о смерти автора заглавной песни к фильмам о Джеймсе Бонде Вика Флика. Ему было 87 лет.

Сын гитариста рассказал, что его отец долгое время боролся с болезнью Альцгеймера. Музыканта не стало еще 14 ноября, написал сайт kp.ru.

Некоторое время Флик выступал с английской группой The Beatles. Музыкант являлся ведущим гитаристом в «Теме Джеймса Бонда». С 1960-х годов и до конца 1980-х он продолжал работать над композициями к серии фильмов.