Автор главной песни к фильмам о Джеймсе Бонде Вик Флик умер в возрасте 87 лет

Журналисты газеты The Guardian сообщили о смерти автора заглавной песни к фильмам о Джеймсе Бонде Вика Флика. Ему было 87 лет.
Сын гитариста рассказал, что его отец долгое время боролся с болезнью Альцгеймера. Музыканта не стало еще 14 ноября, написал сайт kp.ru.
Некоторое время Флик выступал с английской группой The Beatles. Музыкант являлся ведущим гитаристом в «Теме Джеймса Бонда». С 1960-х годов и до конца 1980-х он продолжал работать над композициями к серии фильмов.
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