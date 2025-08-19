Артемий Лебедев призвал СМИ бороться с патентными троллями
Популярный дизайнер и блогер Артемий Лебедев обсудил участившиеся случаи массовых судебных претензий, выдвигаемых против российских СМИ со стороны так называемых патентных троллей. Данная проблема была поднята на Фестивале новых медиа, сообщило РИАМО.
Патентные тролли зарабатывают на подаче исковых заявлений против СМИ, обвиняя их в нарушении авторских прав на опубликованные изображения. Часто истцами выступают юридические фирмы, обладающие правом на ведение дел по доверенности, а не сами создатели фотографий.
Лебедев предупредил редакции о важности юридической осторожности и предусмотрительности, настоятельно рекомендуя проверять лицензию на каждую используемую иллюстрацию, прежде чем публиковать материал.
«Надо легко не сдаваться, и судиться с ними, и доказывать», — призвал блогер.
Он посоветовал СМИ объединиться и изучить алгоритмы действий патентообладателей, чтобы выработать единую тактику противодействия.