Артемий Лебедев призвал СМИ бороться с патентными троллями

Популярный дизайнер и блогер Артемий Лебедев обсудил участившиеся случаи массовых судебных претензий, выдвигаемых против российских СМИ со стороны так называемых патентных троллей. Данная проблема была поднята на Фестивале новых медиа, сообщило РИАМО .

Патентные тролли зарабатывают на подаче исковых заявлений против СМИ, обвиняя их в нарушении авторских прав на опубликованные изображения. Часто истцами выступают юридические фирмы, обладающие правом на ведение дел по доверенности, а не сами создатели фотографий.

Лебедев предупредил редакции о важности юридической осторожности и предусмотрительности, настоятельно рекомендуя проверять лицензию на каждую используемую иллюстрацию, прежде чем публиковать материал.

«Надо легко не сдаваться, и судиться с ними, и доказывать», — призвал блогер.

Он посоветовал СМИ объединиться и изучить алгоритмы действий патентообладателей, чтобы выработать единую тактику противодействия.