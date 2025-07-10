Артем Кид признался, что до сих пор грустит из-за распада MBAND

Артем Кид, бывший вокалист группы MBAND, поделился мыслями о причинах распада музыкального коллектива. Он выразил теплые чувства к своему опыту выступлений в составе команды, охарактеризовав этот период как важный этап его творческой биографии, написало издание Леди Mail .

Размышляя о завершении совместной деятельности, Кид отметил, что достижение определенного пика успеха и желание каждого участника развиваться индивидуально привели к естественному расставанию. Время показало, что артисты нуждаются в самостоятельном развитии.

Артем выразил уверенность, что сотрудничество в будущем возможно, если участники достигнут значительных успехов в сольных карьерах. Возможное воссоединение позволит исполнить известные композиции группы, радуя поклонников новыми интерпретациями известных треков.

Кид добавил, что поддерживает дружеские отношения с бывшими участниками коллектива.