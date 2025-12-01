Анна Семенович призналась, что разочаровалась в загородной жизни

Российская актриса и певица Анна Семенович в интервью KP.RU рассказала, что пока не получила предложение руки и сердца от своего жениха Дениса Шреера. Пара познакомилась в прошлом году, и артистка представила Дениса своим поклонникам.

Шреер занимается строительным бизнесом и живет на две страны — в России и Германии. В прошлом году они с Анной переехали из столичной квартиры в загородный дом, планируя купить особняк в Подмосковье. Однако позже решили арендовать его на несколько месяцев.

«Я поняла, что в деревеньку мне пока рано», — призналась Семенович.

Сейчас пара снова живет в московской квартире артистки. По словам певицы, разводы в Германии — дело долгое, и ее возлюбленный с бывшей супругой уже давно не жили вместе, но на развод подали только после того, как Денис начал встречаться с Анной.