Американский рэпер Post Malone передумал приезжать в Россию

Американский рэпер Post Malone отказался от концертов в России. Это связано с политической обстановкой. Информацию подтвердил сам артист через своих представителей, сообщил Telegram-канал Mash .

«Кроме политобстановки, ориентировочная стоимость концерта для организаторов оценивалась в 2,5–3 миллиона долларов, что тоже делало проект рискованным», — написали авторы публикации.

Кроме того, Mash получил комментарии от двух представителей артиста. Они подтвердили, что информация о концертах ложная.

«Мы связались с его менеджером и получили подтверждение, что никаких концертов Post Malone в этом году не планируется. Исполнитель не забукирован ни одним агентством, и информация, размещенная в СМИ ранее, является недостоверной», — добавил Mash.

Ранее стало известно, что французский диджей Snake едет в Россию с эксклюзивным сетом. Он выступит в Москве на фестивале электронной музыки «Портал 2030-2050» в сентябре. Переговоры с артистом длились почти три месяца.