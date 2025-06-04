Алена Кравец пыталась оправдаться за возвращение приемной дочери в детдом

Приемная дочь певицы Алены Кравец из-за конфликтов с родителями вернулась в детдом. В подростковом возрасте девочка сбегала из дома, рассказала артистка в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Кравец с мужем Русланом взяли девочку из дома малютки в трехмесячном возрасте с кистами в головном мозге и дисплазией. В 13 лет начались проблемы — девочка, по словам певицы, связалась с плохой компанией, выпивала, сбегала из дома и страдала клептоманией.

«Это было исключительно ее решение. Мы боролись с мужем до конца. Мы ее не возвращали [в детдом]. <…> Жизнь моя превратилась в ад с этой девочкой, когда она вошла в подростковый период», — сказала она.

Даниэла узнала об удочерении в 12 лет из переписки приемной матери с бабушкой. Она обвинила родителей в систематических избиениях за плохие оценки и поедание сладкого. Чаще всего поднимал руку муж певицы. Последние четыре года она провела в психиатрической клинике и детдоме.

Ранее Кравец заступилась за певицу Анну Седокову после смерти мужа, сообщил Ura.ru. По ее словам, ей незаслуженно устроили травлю.