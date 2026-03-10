Александр Ревва опроверг сообщения о продаже виллы на Кипре

Певец Александр Ревва в беседе с «Газетой.Ru» назвал ложными новости о продаже своей недвижимости на Кипре. Он подчеркнул, что информация не соответствует действительности.

Артист заявил, что останавливается в отелях во время поездок и не имеет виллы за границей.

«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу», — отметил Ревва.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певец владеет виллой на Кипре стоимостью 110 миллионов рублей. Дом располагает четырьмя спальнями, кухней-гостиной, террасой, кабинетом и комнатой для персонала. На участке находятся сад, бассейн, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом и парковка. Вилла находится в 800 метрах от моря.

Утверждалось, что жена Реввы сдавала дом в аренду за 727 тысяч рублей в месяц, но с января 2026 года он был выставлен на продажу.