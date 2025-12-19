Актриса Зоя Бербер призналась, что мечтает сыграть Бабу-ягу

Актриса Зоя Бербер в интервью сайту «Страсти» поделилась неожиданным желанием воплотить на экране образ Бабы-яги. Хотя ей часто приходится играть положительных персонажей и матерей, ее привлекает идея перевоплощения в знаменитую сказочную злодейку.

«Баба-яга — одна из самых запоминающихся сказочных героинь. Она интересна мне своей двойственностью: в ней очень ярко видны как положительные, так и отрицательные черты», — отметила актриса.

В ходе беседы Зоя также рассказала о своей героине в комедии «Шальная императрица» — целеустремленной девушке, которая вместе с подругами случайно вызывает дух Екатерины Великой. Бербер призналась, что и в жизни чувствует в себе черты «шальной императрицы».