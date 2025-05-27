Актриса Жанна Эппле назвала наследственность и спортивное прошлое своими секретами молодости

Известная телеведущая и актриса Жанна Эппле в интервью Леди Mail.ru поделилась своими секретами поддержания формы и хорошего самочувствия.

Основной рекомендацией артистка назвала простой подход: избегать переедания перед сном и следить за питанием в течение дня. Благодаря хорошей наследственности и активной спортивной молодости, бывшая художественная гимнастка сохраняет стройную фигуру.

По словам звезды, физическая активность остается важной частью повседневной жизни. Когда график съемки позволяет, каждое утро начинается с пробежки в ближайшем парке. Эппле отметила, что принимает свой реальный возраст и комфортно чувствует себя женщиной пожилого возраста, подчеркнув: «Я бабушка с большим стажем и абсолютно принимаю свой возраст».