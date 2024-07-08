Актриса Зайка рассказала, что вторая часть «Чебурашки» должна выйти в 2025 году

Съемки второй части фильма «Чебурашка» сейчас идут полным ходом, они проходят в Сочи и Абхазии. Об этом сайту KP.RU рассказала исполнительница продавщицы мороженого Софья Зайка.

По ее словам, в новой части будет очень много графики, это осложняет производство. Поэтому зрители увидят премьеру не раньше 2025 года.

«Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи, и в Абхазии», — рассказала актриса.

Напомним, первая часть «Чебурашки» побила рекорд по кассовым сборам в России. В первый день проката она собрала более 225 миллионов рублей.

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