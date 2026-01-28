Актриса Валерия Ланская рассказала, как ей удается совмещать семью и карьеру

Актриса Валерия Ланская поделилась с Lady Mail секретами того, как ей удается находить баланс между семьей и профессиональной деятельностью. Она отметила, что когда человек действительно увлечен своей работой, он всегда найдет для нее время. При этом семья и ребенок, по словам актрисы, всегда для нее в приоритете.

Для того чтобы все было хорошо организовано и контролируемо, Валерия сделала все возможное, чтобы структурировать процессы дома, в театре и в институте. Она подчеркнула, что ей очень помогает няня, без которой она бы не справилась. Когда ее сын был совсем маленьким, ей также помогали мама и сестра, за что актриса выразила им свою благодарность.

Сегодня, как рассказала Ланская, ее муж активно участвует в воспитании их сына Артемия и оказывает ей большую помощь.