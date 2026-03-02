Актриса Татьяна Бабенкова рассказала о схожести с героиней из мелодрамы «Я буду помнить»

Актриса Татьяна Бабенкова в беседе с Леди Mail рассказала, что ее героиня Ирина Филатова из мелодрамы «Я буду помнить» в чем-то похожа на нее, а в чем-то нет.

Сходство, считает актриса, заключается в подходе к решению задач.

«Мне всегда важно закончить начатое и сделать это хорошо», — поделилась она.

При этом героиня отличается сухостью, бесчувственностью и некоторой грубостью, чего нет в самой актрисе.

Бабенкова описала себя как творческого и эмпатичного человека, которому пришлось спрятать эту часть своей натуры, чтобы ее героиня получилась более конкретной и понятной.