Актриса Татьяна Бабенкова рассказала о схожести с героиней из мелодрамы «Я буду помнить»
Актриса Татьяна Бабенкова в беседе с Леди Mail рассказала, что ее героиня Ирина Филатова из мелодрамы «Я буду помнить» в чем-то похожа на нее, а в чем-то нет.
Сходство, считает актриса, заключается в подходе к решению задач.
«Мне всегда важно закончить начатое и сделать это хорошо», — поделилась она.
При этом героиня отличается сухостью, бесчувственностью и некоторой грубостью, чего нет в самой актрисе.
Бабенкова описала себя как творческого и эмпатичного человека, которому пришлось спрятать эту часть своей натуры, чтобы ее героиня получилась более конкретной и понятной.