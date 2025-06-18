Актриса Сизоненко заявила, что у Теняковой была Божья искра

Актриса Лада Сизоненко поделилась воспоминаниями о Наталье Теняковой, подчеркнув, что народная артистка России всегда была душой коллектива и вносила позитив в рабочую атмосферу. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

«Она как будто была королевой во всем — в жизни, в профессии. Она столько смешила нас. У нее хватало времени на всех. <…> Прям Божья искра у человека», — заявила Сизоненко.

Она также вспомнила, как Тенякова преображалась на съемочной площадке, перевоплощаясь в разных персонажей. Особенно запомнилось Сизоненко, как быстро она входила в образ пожилой женщины, играя с полной отдачей.

Наталья Тенякова скончалась 18 июня, ей было 80 лет. Причина смерти не называется.