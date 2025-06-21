Актриса Сизоненко заявила, что новость о смерти Теняковой ее шокировала

Смерть актрисы Натальи Теняковой стала настоящим ударом для ее коллеги по фильму «Любовь и голуби» Лады Сизоненко, которая поделилась эмоциями в интервью ОТР .

«Я сейчас в шоке. Дашку (дочь Теняковой — прим. ред.) жалко, конечно. Это замечательный человек. Возможно, сложный характер для кого-то показался. Но я считаю, что она просто, помимо того, что замечательнейшая, талантливейшая актриса», — высказалась звезда.

Она также рассказала, что виделась с Теняковой в 1984 году, когда сама была ребенком. Позже, уже взрослой, Сизоненко приехала в Театр имени Чехова вместе со съемочной группой. Тенякова поприветствовала ее с добротой и искренностью, а сама встреча прошла в приятной обстановке.