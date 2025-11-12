Актриса Рутберг назвала Симонова настоящим королем сцены

Актриса Юлия Рутберг поделилась воспоминаниями о покойном артисте Владимире Симонове, церемония прощания с которым прошла в театре имени Евгения Вахтангова в Москве. Об этом сообщили « Известия ».

Рутберг назвала коллегу художником, мыслителем, человеком эстетики и настоящим королем сцены.

«Он был необыкновенно талантлив, потрясающий партнер и умнейший человек», — заявила артистка.

По ее словам, память о Симонове будет жить в каждом, кто имел возможность выступать с ним на одной сцене или восхищаться его игрой из зрительного зала. В заключение Рутберг отметила, что такие люди встречаются редко.