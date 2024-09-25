Актриса Немоляева назвала потрясением смерть Романа Мадянова

Заслуженный артист России Роман Мадянов был выдающимся и талантливым актером, которого многие помнят как «славного малого». Актриса Светлана Немоляева в беседе с ОТР призналась, что утрата звезды отечественного кино стала для нее настоящим шоком.

«Я должна сказать, он был очень хороший, юморной, такой славный малый, талантливый парень. Мне, например, он очень был симпатичен, просто очень симпатичен, и он какой-то был такой работящий», — подчеркнула Немоляева.

Она отметила, что хотя им не часто выпадало играть вместе в спектаклях, они все же были коллегами. Немоляева охарактеризовала уход Мадянова, как скорбную новость и выразила свои соболезнования родным покойного.

О его смерти Мадянова в возрасте 62 лет сообщила телеведущая Екатерина Стриженова, отметив, что артист боролся с раком.