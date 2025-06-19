Актриса Немоляева допустила успех ремейка «Ну, погоди!» при талантливом касте

Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР, поделилась мнением с « Абзацем » о перспективах экранизации популярного советского мультфильма «Ну, погоди!» в формате художественного фильма.

Актриса, сыгравшая в киноремейке «Простоквашино», подчеркнула, что умелое использование компьютерных технологий и современное прочтение оригинального сюжета могут вдохнуть новую жизнь в любимую классику анимации. По ее словам, успех картины также зависит от правильной подачи истории.

«Главное условие, [при котором удастся завоевать любовь зрителя]: все зависит от таланта. Если это будет сделано талантливо, если они будут приглашать на роли перспективных актеров и это люди смогут сделать, то [будет неплохо]», — заявила звезда.

Она также отметила большой интерес российских кинематографистов к переосмыслению известных сюжетов советских мультфильмов.