Актриса Муцениеце призналась, что ее не пугают животные на съемочной площадке

Актриса Агата Муцениеце сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале телеканала СТС «Химкинские ведьмы». О самых сложных моментах на съемочной площадке артистка рассказала в интервью сайту Леди Mail.ru .

Муцениеце призналась, что верит в энергии. По ее убеждению, человек не исчезает полностью, потому что энергия не способна пропадать, а может только перемещаться.

«Как мне кажется, колдовство — это не какое-то волшебство, а работа с энергией», — отметила знаменитость.

На съемках «Химкинских ведьм» у актрисы были сцены с жабами и огромными пауками. Муцениеце добавила, что испытывала некий страх в эти моменты, но все же согласилась на животных в совместном кадре.