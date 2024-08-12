Актриса Муцениеце: компот из базилика прекрасно утоляет жажду в жару

Ароматный компот из базилика прекрасно утоляет жажду в жару и готовится очень просто и быстро, рассказала актриса Агата Муцениеце. Рецептами охлаждающих напитков поделились и другие звезды, передала «Вечерняя Москва».

По словам Муцениеце, для компота понадобится большой пучок листьев базилика, стакан сахара, долька лимона и чайная ложка лимонной кислоты. Все это нужно поместить в трехлитровую банку, залить кипятком и закрыть.

Актриса Старшенбаум призналась, что летом утоляет жажду с помощью смузи. Для этого она охлажденные бананы смешивает с молоком, йогуртом и щепоткой корицы.

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