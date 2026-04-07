Актриса Моряк объяснила, что успех киносказки строится на балансе между зрелищностью и содержанием
Актриса Лиза Моряк поделилась мыслями, что делает киносказку успешной. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «КИОН».
По словам артистки, универсальной формулы успеха не существует, но есть несколько важных аспектов, которые привлекают зрителей.
«Самое главное — чтобы в основе была живая, честная история, в которой есть понятные каждому чувства: любовь, верность, надежда», — отметила звезда.
Моряк также обратила внимание на необходимость баланса между зрелищностью и содержанием, добавило ИА НСН.