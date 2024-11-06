Актриса Милютина пожаловалась на опустошение после съемок в помещении «с плохой энергетикой»

Актриса Диана Милютина дала интервью сайту « Страсти ». В ходе беседы она указала на негативные моменты, которыми сопровождалось создание некоторых кинокартин.

Так, артистка пожаловалась на усталость, появляющуюся после взаимодействия с определенными партнерами. Таких коллег Милютина назвала энергетическими вампирами.

«Бывали случаи, когда мы снимали в помещении с плохой энергетикой. Там было очень темно, и факелы коптели потолки. От этого начинала болеть голова, и, конечно, после съемок наступало опустошение», — добавила знаменитость.

Актриса заявила, что считает себя суеверным человеком. Однако ее единственный профессиональный ритуал — заучивание роли и повторение текста.