Актриса Ломоносова рассказала, что мечтает о роли, которая полностью поглощает

Российская актриса Ольга Ломоносова, присутствовавшая на премьере фильма с участием Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия», рассказала о ролях, от которых ей пришлось отказаться, и объяснила мотивы своих решений. Об этом написал сайт NEWS.ru .

Определить критерии неприемлемых предложений для знаменитости оказалось сложной задачей.

«Были в моем творчестве какие-то предложения, от которых я отказывалась. Но не потому, что я такое никогда не играю и это табу. Раздеваться мне особо не предлагали», — процитировала Gazeta.SPb слова артистки.

Ольга Ломоносова сказала, что у нее нет определенной роли мечты, но иногда поступают интересные и увлекательные предложения по проектам, хотя порой ей самой приходится их искать. Актриса также заметила, что актер забывает обо всем остальном, когда роль полностью поглощает его. Однако такие роли встречаются довольно редко.