Актриса Лаврова назвала Петербург городом, который поддерживает в трудные минуты

Заслуженная артистка России Мария Лаврова стала гостем очередного выпуска программы «Культурный дневник». В беседе она поделилась впечатлениями о Северной столице, сообщила газета « Петербургский дневник ».

Актриса назвала Петербург любимым местом, которое поддерживает в трудные минуты. По ее словам, прогулки по набережным Мойки или Фонтанки наполняют энергией, придают сил, написало РИАМО.

«Петербург — город сложный. Он многих не принимает, кто-то его не любит. Я не из тех. Я его обожаю», — призналась звезда.

По словам знаменитости, Северную столицу, которая стала для нее настоящим другом и наставником, она воспринимает как живого человека.