Актриса Копанова призналась, что полюбила детектив «Маня и Груня» за душевность

На телеканале «Россия» состоялась премьера детективного сериала «Маня и Груня», главную роль в котором исполнила актриса Екатерина Копанова. В беседе с Леди Mail она поделилась впечатлениями о съемках.

Артистка призналась, что полюбила картину за особую душевность и легкость подачи. По ее словам, история затягивает моментально, и зрители искренне увлечены сюжетом.

«На днях мне как раз написала подруга, которая вообще не смотрит российские сериалы, но говорит, что с „Маней и Груней“ буквально залипла и не может оторваться», — рассказала звезда.

Копанова сообщила, что настоящих сложностей во время съемок практически не было. Взаимодействие на площадке актриса сравнила с отношениями большой благополучной семьи.