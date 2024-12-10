Актриса из «Мстителей» Джули Стивенс скончалась на 88-м году жизни

Издание The Telegraph сообщило о смерти 87-летней актрисы и ведущей детского телешоу и программ «Carry On» Джули Стивенс.

Смерть наступила 5 декабря. Дочь знаменитости рассказала, что еще в 2019 году у ее матери диагностировали болезнь Паркинсона, написал сайт kp.ru.

В 1962-м году Джули приняла участие в сериале «Мстители» в роли певицы в ночном клубе Венеры Смит. Ее также можно увидеть в ленте «Так держать, Клео».

У Стивенс остались двое детей, четверо внуков и трое правнуков.