Актриса Гладченко: в Голливуде все поддерживают друг друга, несмотря на сумасшедшую конкуренцию

Актриса и выпускница Американской музыкальной и драматической академии в Лос-Анджелесе Юлия Гладченко дала интервью сайту « Страсти ». В ходе беседы она сообщила о сумасшедшей конкуренции в Голливуде.

Несмотря на такие условия, отметила знаменитость, коллеги по цеху поддерживают друг друга и подлости не совершают.

«Столько актеров, как в Лос-Анджелесе, нет, пожалуй, нигде в мире — сюда съезжаются люди со всего света, чтобы идти за своей мечтой», — заявила артистка.

Гладченко также рассказала о зарплатах в Голливуде. Итоговая сумма зависит от масштаба проекта и статуса актера. Так, звезды мировой величины могут получать несколько тысяч долларов за день съемок, пояснила собеседница сайта.