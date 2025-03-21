Актриса Эвелина Бледанс призналась, что регулярно проходит чекапы

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала изданию Леди Mail , как поддерживает свое здоровье в норме.

По ее словам, она уделяет немало внимания состоянию здоровья после 13 лет работы, посвященной детям с особенностями развития.

«Столько лет занимаясь вопросами солнечных детей в нашей стране, я уже хотела бы, чтобы эта мельница начала молоть сама. А я поберегу свое здоровье: таская мешки на эту мельницу 13 лет, я его знатно подорвала. Поэтому сегодня стараюсь не забывать отдыхать, регулярно прохожу чекапы. Держу руку на пульсе, чтобы не пропустить никакую болячку», — отметила артистка.

Она добавила, что у нее есть проблемы со здоровьем, за которыми нужно пристально следить, чтобы состояние не ухудшилось.