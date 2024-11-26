Актриса Елена Валюшкина заявила, что может рассмотреть достойное предложение о замужестве

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина, известная по фильмам «Вызов» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы», дала интервью Леди Mail.ru . В ходе беседы она прокомментировала свое отношение к замужеству.

Актриса сообщила, что не имеет ничего против третьего брака.

«Замужество — дело хорошее. Если поступит достойное предложение, я буду его рассматривать», — отметила звезда.

По словам Валюшкиной, она готова принимать ухаживания и знаки внимания мужчин.

«Если мужчина захочет познакомиться с женщиной, он найдет, как это сделать. Я человек публичный, и все прекрасно знают, где я служу и где бываю», — подчеркнула артистка.

Она также добавила, что всегда оставляет информацию о гастролях на своих страницах в социальных сетях. Действительно заинтересованный во встрече найдет возможность, заключила звезда.