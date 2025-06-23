Актриса Бабенкова рассказала, что для съемки в фильме «Доктор Вера» ей пришлось овладеть навыками медиков

Актриса Татьяна Бабенкова поделилась с LadyMail деталями своей работы в фильме «Доктор Вера», который вышел в эфир на сервисе Wink.ru. В этом фильме Бабенкова исполняет роль Веры Трешниковой, медсестры, оказавшейся единственной практикующей врачом в госпитале под немецким оккупационным режимом.

Актриса отметила, что подготовка к роли включала изучение профессиональных навыков, таких как работа с медицинскими инструментами и хирургическими процедурами. Для Татьяны это стало возможностью приобрести новые профессиональные навыки и обогатить актерский багаж.

Помимо «Доктора Веры», Бабенкова анонсировала следующую кинопремьеру — фильм «Не искусственный интеллект», который выходит в прокат 2 октября. Режиссер картины — Алексей Чадов, а главную роль исполнил Леон Кемстач. Татьяна Бабенкова выступила в образе матери главного героя, роль, которая, по ее словам, принесла ей особые ощущения и позволила раскрыть теплые семейные чувства.