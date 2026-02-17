Актриса Ардова призналась, что работа над сериалом «Солнце, море, два ствола» принесла огромное удовольствие

Актриса Анна Ардова поделилась впечатлениями о съемках второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола». Она исполнила роль майора полиции Смолиной, сообщил сайт Леди Mail .

Артистка призналась, что работа над проектом принесла ей огромное удовольствие.

«Это же юмористическая история, очень мне близкая. Плюс компашка на съемках подобралась ну очень хорошая — работали в удовольствие», — отметила звезда.

По словам Ардовой, ей особенно понравились съемки, проходившие в живописных местах Краснодарского края — Сочи, Геленджике и Новороссийске.