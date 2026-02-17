Актриса Ардова призналась, что работа над сериалом «Солнце, море, два ствола» принесла огромное удовольствие
Актриса Анна Ардова поделилась впечатлениями о съемках второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола». Она исполнила роль майора полиции Смолиной, сообщил сайт Леди Mail.
Артистка призналась, что работа над проектом принесла ей огромное удовольствие.
«Это же юмористическая история, очень мне близкая. Плюс компашка на съемках подобралась ну очень хорошая — работали в удовольствие», — отметила звезда.
По словам Ардовой, ей особенно понравились съемки, проходившие в живописных местах Краснодарского края — Сочи, Геленджике и Новороссийске.