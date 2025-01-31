Актер Владимир Сычев признался, что хотел бы сыграть романтического героя

Актер Владимир Сычев, известный по ролям в сериалах «Успех», «Жизнь по вызову» и «Физрук», поделился своими мечтами о ролях в беседе с изданием Леди Mail .

По словам артиста, ему часто предлагают сыграть наглого и дерзкого героя, и он охотно их исполняет. При этом актеру хотелось бы попробовать что-то новое, то, что он еще никогда не играл.

«Конечно, мне хочется разноплановости и примерить на себя роль, которую я еще не играл: и ранимого, и романтичного. Или душевнобольного вот тоже было бы интересно сыграть», — признался Сычев.

Он уверен, что чем разностороннее образ на экране, тем лучше движется карьера актера.