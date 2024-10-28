Актер Влад Канопка рассказал, что держится в форме с помощью тренировок и подсчета калорий

Актер сериала «Молодежка» Влад Канопка рассказал, что многие годы играет хоккеиста, поэтому ему все время нужно держать себя в форме и быть примерно в одном весе. Как ему это удается, артист поделился с MK.RU.
Кнопка рассказал, что ему все время приходится следить за тем, сколько калорий он потребляет. Он тщательно высчитывает все составляющие своего рациона. При этом, подчеркнул актер, важно также учитывать баланс белков, жиров и углеводов.
Наконец, еще одна составляющая успеха — это регулярные тренировки. Вместе с правильным питанием спорт позволяет актеру поддерживать форму и не набирать вес.
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