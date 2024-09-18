Актер Васильков назвал комфортной и уютной работу над сериалом «Дино»

Актер Олег Васильков дал интервью сайту Gazeta.SPb . В ходе беседы он рассказал о съемках сериала «Дино», в котором сыграл бандита Сипу.

По словам артиста, взаимодействие с создателями проекта оставило «неизгладимый след комфортной и уютной работы».

«На площадке собрались люди, полные сил, позитива и обаяния. Сниматься было одно удовольствие», — высказался Васильков.

Он также отметил, что считает каждую роль своим ребенком. С некоторыми, добавил актер, бывает сложно, но в этом и заключается интерес.