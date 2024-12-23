Актер Ткаченко рассказал о трудностях во время съемок исторических фильмов

Российский актер Артем Ткаченко заявил, что ему нелегко учить текст для ролей в исторических фильмах. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Ткаченко, сыгравший роль жандарма-полковника Алексея Амфельта в картине «Союз спасения», признался, что воплощение персонажей из прошлого часто сопряжено с трудностями. Он подчеркнул, что каждая историческая эпоха имеет свои особенности, особенно в отношении языка, написал сайт kp.ru.

Когда играешь таких героев, бывает непросто освоить текст, ведь сейчас никто так не говорит. К счастью, на съемочной площадке всегда есть консультанты и историки, готовые дать совет, добавил актер.

Ранее Ткаченко говорил, что его сыновья Тихон и Степан воплотили его детскую мечту иметь родного брата.