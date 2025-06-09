Актер Табаков рассказал, что наличие табу в съемках лично для него зависит от команды создателей

Известный российский актер Павел Табаков поделился с NEWS.ru отношением к выбору ролей и съемочным проектам. Артист подчеркнул, что личное отношение к участию в фильмах и сериалах зависит прежде всего от атмосферы и профессионализма съемочной группы.

Табаков пояснил, что если команда убедительно обосновала необходимость какого-либо элемента сценария, он готов согласиться с любыми условиями, необходимыми для успеха фильма.

По его словам, актеры принимают участие в проекте на этапе ознакомления со сценарием, и если согласие получено, отказываться уже неуместно. В противном случае можно задуматься о поиске иной занятости.

Параллельно Табаков принимал участие в необычном событии — Дне мороженого в ГУМе, где знаменитости, включая актрису Агату Муцениеце, Екатерину Волкову, телеведущего Александра Олешко и Ольгу Ломоносову, работали консультантами и продавцами фирменных десертов. Акция была посвящена празднованию юбилея лагеря «Артек», известного международного детского центра. Посетители могли приобрести одно мороженое за сто рублей и получить второе, тематическое артековское, в подарок.