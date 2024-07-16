Актер Сотников рассказал о взрослении своего героя во втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Российский актер Михаил Сотников, сыгравший роль сына Сергея Воронцова ­– хозяина особняка на Рублевке в сериале «Бедные смеются, богатые плачут», рассказал о съемках второго сезона проекта. Об этом написал «ФедералПресс» .

По словам артиста, в этой части его герой предстанет перед зрителями повзрослевшим. Он начнет по-настоящему брать ответственность за свою жизнь, и не только за свою.

«Мой герой в новом сезоне столкнется с ситуациями, в которых, возможно, он еще не был», — сообщил Сотников.

В завершение артист добавил, что хотел бы продления сериала на третий сезон.