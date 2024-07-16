Актер Сотников рассказал о взрослении своего героя во втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Российский актер Михаил Сотников, сыгравший роль сына Сергея Воронцова ­– хозяина особняка на Рублевке в сериале «Бедные смеются, богатые плачут», рассказал о съемках второго сезона проекта. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам артиста, в этой части его герой предстанет перед зрителями повзрослевшим. Он начнет по-настоящему брать ответственность за свою жизнь, и не только за свою.

«Мой герой в новом сезоне столкнется с ситуациями, в которых, возможно, он еще не был», — сообщил Сотников.

В завершение артист добавил, что хотел бы продления сериала на третий сезон.

Версию о причинах крушения SSJ-100 из-за датчиков поставили под сомнение

«Казанский феномен». Самые известные и опасные группировки Татарстана

Триумфальное появление на Уимблдоне. Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

«Это территория Минеева». Каким будет один из самых ожидаемых боксерских поединков лета

Скульптура «с враждебным происхождением». Смоленскому бронзовому оленю нашли место в Истре

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте