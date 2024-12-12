Актер Рузиль Минекаев рассказал, что быстро нашел общий язык с турецким актером Бураком Озчивитом

Звезда сериала «Слова пацана» Рузиль Минекаев в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что быстро нашел общий язык с турецким актером Бураком Озчивитом.

Актеры вместе снялись в фильме «Елки 11». Для участия в кинокартине турецкий актер приезжал в Россию.

Минекаев признался, что Озчивит даже пригласил его в гости в Турцию. Из-за стеснения российский артист не решился задать турецкой звезде те вопросы, которые его волновали.

«И в целом, я волновался и не осмелился задать ему вопросы, которые хотел задать», — процитировал сайт kp.ru Минекаева.

В заключение актер добавил, что с Бураком Озчивитом они общались через переводчика.