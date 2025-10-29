Актер Розин рассказал, как популярность меняет актерскую профессию

По его словам, выпускники театральных вузов сталкиваются с тем, что путь на сцену или в кино далеко не всегда открыт, несмотря на полученное образование. В то же время люди без актерского бэкграунда стремительно завоевывают популярность и становятся звездами, написал сайт aif.ru.

Розин считает, что многие идут в актерскую профессию, полагая, что это легкий путь к деньгам и славе. Он отметил, что в настоящее время героями времени становятся блогеры, зарабатывающие большие деньги и любовь аудитории. Однако, по словам Розина, отличить настоящих профессионалов от самозванцев становится все сложнее. Он также привел в пример некоторых актеров, таких как Саша Бортич и Ирина Старшенбаум, которые добились успеха без актерского образования.