Актер Роман Маякин назвал глупым мнение, что человек не меняется

Актер Роман Маякин, сыгравший роль в сериале «Триггер», пообщался с журналом «Сноб» и рассказал о собственном опыте психотерапии. Артист признался, что после кинокартины ему захотелось разобраться в собственной жизни, поэтому он начал общаться с психотерапевтом.

Актер призвал зрителей не принимать подобные сериалы за истину в последней инстанции. При этом Маякин добавил, что такие проекты уже хороши тем, что привлекают внимание в том числе к ментальному здоровью.

Проводя аналогию с сериалом, актер отметил, что так же, как и его герой, он сам изменился за этот период. Мнение о том, что люди якобы не меняются, он считает одним из самых глупых.