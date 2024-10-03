Актер Роман Маякин назвал глупым мнение, что человек не меняется

Актер Роман Маякин, сыгравший роль в сериале «Триггер», пообщался с журналом «Сноб»и рассказал о собственном опыте психотерапии. Артист признался, что после кинокартины ему захотелось разобраться в собственной жизни, поэтому он начал общаться с психотерапевтом.
Актер призвал зрителей не принимать подобные сериалы за истину в последней инстанции. При этом Маякин добавил, что такие проекты уже хороши тем, что привлекают внимание в том числе к ментальному здоровью.
Проводя аналогию с сериалом, актер отметил, что так же, как и его герой, он сам изменился за этот период. Мнение о том, что люди якобы не меняются, он считает одним из самых глупых.
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