Актер Писаренко назвал Маслякова крестным отцом для юмористов

Артист, шоумен, актер и бывший участник команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко назвал ведущего КВН Александра Маслякова крестным отцом для юмористов и российских актеров. Об этом сообщила «Звезда».

Он также назвал его человеком, которому известные юмористы обязаны всем.

Отмечается, что Александр Масляков умер на 83-м году жизни 8 сентября. Его поклонники продолжают нести цветы к Московскому молодежному центру «Планета КВН».