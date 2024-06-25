Актер Певцов сыграет в сериале «Фулл Хаус» после долгой паузы

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов сыграет ключевую роль в драматическом сериале «Фулл Хаус» после долгой творческой паузы. Об этом сообщил сайт Кино Mail.ru.

Отмечается, что артисту досталась роль хирурга-трансплантолога, которому предстоит работать в тяжелых условиях в северном провинциальном городе. Премьера сериала запланирована в начале следующего года в онлайн-кинотеатре Premier.

Как сообщил сайт therussiannews.ru, участие в проекте также примут Петр Федоров, Светлана Иванова, Мария Лисовая, Анна Котова.

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